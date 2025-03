Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 8067

Sanzione conservativa e non licenziamento per il dipendente che si assenta in maniera arbitraria per tre giorni e non partecipa all’attività sindacale.



LAVORO - Cassazione n. 8064

Poste italiane risarcisce gli eredi del lavoratore morto per aver inalato fibre di amianto disperse nell’ambiente di lavoro. Poste nonostante la nota lesività non aveva...