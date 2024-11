Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 29690

La madre che non rispetta gli obblighi fissati dal giudice per il diritto di visita del padre al figlio minore, deve delle somme di denaro per ogni violazione. La donna aveva totalmente alienato la figura paterna e indotto il figlio anche ad odiare le istituzioni che si frapponevano al rapporto esclusivo e visto come “salvifico” tra lei e la madre.



ADOZIONE MAGGIORENNI - Cassazione n. 29684

La signora di 90 anni può adottare l’uomo (classe 85...