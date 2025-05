Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

GIURISDIZIONE - Cassazione n. 13081

Inammissibile il ricorso del generale in congedo Pappalardo, fautore del movimento dei Forconi, contro il provvedimento di sospensione dalle funzioni del grado per un anno per aver invocato lo scioglimento delle Camere in quanto illegittime.



ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - Cassazione n. 13092

In caso di responsabilità di ...