IL "DIRITTO PENALE STRADALE" - Scompare il nesso causale dal Cds, norma a rischio di illegittimità

Ora per potersi riconoscere l'ipotesi circostanziale aggravata di omicidio stradale o di lesioni stradali ai sensi del nuovo comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis Cp non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione della (riscritta) contravvenzione di cui all'articolo 187, commi 1 o 1-bis, Cds (basata, ormai, solo sul nesso cronologico), ma si dovrà dimostrare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni (come pretendeva la giurisprudenza finora rispetto all'articolo 187 Cds)