Il domicilio digitale della società insolvente

la QUESTIONE

Quali sono i requisiti dimensionali il cui possesso da parte del debitore ne esclude l’assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale?

Quali debiti concorrono a comporre l’indebitamento?

A carico di chi grava l’onere probatorio relativo al mancato superamento delle soglie dimensionali fissate dalla legge al fine della non assoggettabilità del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale?

Il regime normativo vigente in ambito concorsuale

La materia concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “Codice della crisi”, “Codice” o “c.c.i.”), successivamente modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Quest’ultimo decreto, in particolare, è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo...