Il Fondo di garanzia per le vittime della strada

LA QUESTIONE

Quale tutela è riconosciuta alle vittime della strada nel caso di danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, non assicurati o posti in circolazione prohibente domino ? Quale tutela, invece, in caso di danni cagionati da veicoli o natanti assicurati a mezzo polizza stipulata con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa? Sussistono limiti all’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada? In cosa consiste l’onus probandi del ...