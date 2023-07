Il gestore di un parcheggio meccanizzato a pagamento deve risarcire il danno dovuto al furto dell'auto di a cura della Redazione Diritto









Contratto di parcheggio - Parcheggio meccanizzato a pagamento - Furto dell'auto - Obbligo di custodia - Risarcimento del danno da parte del gestore

Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento, in quanto contratto tipico dal punto di vista sociale pur non essendolo da quello formale, si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della prestazione di parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l’immissione del veicolo...