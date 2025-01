Il giudice dell'udienza predibattimentale è incompatibile a celebrare il giudizio

I giudici delle leggi ritengono violato anche l'articolo 3 della Costituzione in quanto, l'articolo 34, comma 2, Cpp, detta una disciplina ingiustificatamente differenziata prevedendo l'incompatibilità a partecipare al giudizio soltanto per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» e non anche per il giudice dell'udienza predibattimentale.