Il giudizio di reclamo in materia di permessi premio è un giudizio "allo stato degli atti" di









Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Permesso premio - Diniego - Reclamo al tribunale di sorveglianza - Sopravvenienze istruttorie - Valutazione da parte del tribunale - Necessità - Fattispecie.

In sede di giudizio di reclamo ex art. 30-bis Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza non può arrestare la sua valutazione alla situazione esistente al tempo di emissione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità e opportunità alla luce del quadro...