Esclusa la responsabilità dell’albergatore per il furto della moto nel parcheggio dell’hotel

Contratto di deposito - Perfezionamento - Parcheggio dell’hotel - Risarcimento danni - Responsabilità - Condizioni - Esclusione

L’albergatore è chiamato a rispondere dei danni ai veicoli secondo le regole del deposito ordinario, a condizione che sia ravvisabile la conclusione di un contratto di deposito. In questa prospettiva nell’ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi del veicolo al vetturiere dell’albergo dove alloggia, con tale atto, che integra l’affidamento del veicolo e non la presa...