Obbligazioni tributarie di associazioni non riconosciute

Tributi - Obbligazioni tributaria - Associazioni non riconosciute - Responsabilità ex art. 38 c.c. - Decadenza ex art. 1957 c.c. - Applicabilità

Deve, quindi, ritenersi che alla garanzia ex lege prevista dall’art. 38 c.c. nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non si applica la decadenza prevista nell’art. 1957 c.c. nell’ipotesi in cui l’obbligazione principale garantita sia un’obbligazione tributaria, come tale assoggettata a un regime...