Il Gruppo GADA acquisisce il 100% di Burke & Burke S.p.A; gli studi coinvolti

Ilaria Placco, Raimondo Premonte









Il Gruppo GADA, leader nella distribuzione di medical device e nell’erogazione di servizi sanitari integrati, ha acquistato l’intero capitale di Burke & Burke S.p.A., azienda leader in Italia nella fornitura di apparecchiature e soluzioni altamente tecnologiche per l’area critica (reparti di terapia intensiva adulti e neonatale), la pneumologia, la fisiopatologia respiratoria e l’anestesia. I venditori sono Innova Club1, Hat Technology Fund 4 e soci di minoranza.



GADA fa parte del gruppo Palex, il principale fornitore nel Sud Europa di apparecchiature e soluzioni di tecnologia medica ad alto valore aggiunto (MedTech) per ospedali e laboratori pubblici e privati. L’acquisizione consentirà a GADA di consolidare la propria presenza nei centri ad alta intensità di cura, settore strategico per il Sistema Sanitario Nazionale.



Il Gruppo GADA è stato assistito dallo Studio Legale Cappelli RCCD con un team guidato dalla partner Ilaria Maria Placco (in foto a sinistra), coadiuvata per gli aspetti M&A dal senior associate Giuseppe Cuminetti e dagli associate Adriano Facchini e Alberta Berruti e, per gli aspetti banking, dalla senior associate Deborah De Rosa. Il gruppo GADA è stato altresì assistito per gli aspetti fiscali dallo Studio Gitti and Partners con un team guidato dal dott. Diego De Francesco e dal dott. Saverio Pizzi.



I soci venditori di Burke & Burke S.p.A., che avevano effettuato l’investimento attraverso un’operazione di club deal, sono stati assisiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato, per i profili M&A, dai partner Raimondo Premonte (in foto a destra) e Donato Romano, coadiuvati dalle associate Chiara Benedetta Masucci e Federica Di Bella. Gli aspetti banking sono stati seguiti dal counsel Marco Gatta e dal managing associate Andrea Zorzi mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dai partner Fabio Chiarenza e Francesca Staffieri.



I venditori sono stati altresì assistiti dallo studio ADVANT Nctm, con un team composto dal salary partner Filippo Ughi e dallo studio Gelmetti Studio Legale Associato.