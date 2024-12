IL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE - L'opzione per il semplificato non chiude la strada all'ordinario

Fermo che, come notato dalla Relazione illustrativa, disporre il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato dopo lo scambio delle memorie integrative sarebbe privo di un'autentica utilità agli effetti pratici, deve evidenziarsi che attualmente, in virtù dell'abrogazione dell'articolo 183-bis, tale passaggio non può essere disposto: deve, infatti, ritenersi che, ove il giudice non provveda in tal senso in sede di verifiche preliminari, si verifica una preclusione e il processo deve proseguire nei binari del rito ordinario, non potendo più passare in quelli del procedimento semplificato. Ovviamente, quanto precede non impedisce che il giudice disponga il mutamento di rito a favore di quello del lavoro ex articolo 426 del Cpc