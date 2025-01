Il reato di cui all'art. 3, n. 2, l. 75/1958: capacità di continenza della norma ed elementi obiettivi di colpevolezza

1. La vicenda processuale

Per analizzare i profili d'interesse espressi nella sentenza in commento, è anzitutto opportuno sintetizzare gli sviluppi della relativa vicenda processuale. Nel provvedimento, il Tribunale di Udine afferma la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 3, n. 2, l. 75/1958 perché, quale proprietario di un'abitazione, la concedeva in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione da parte di tre persone, facendosi corrispondere, dalle stesse, pro quota e in contanti...