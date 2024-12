Il rifinanziamento della Linea 4 della Metropolitana di Milano: gli advisor coinvolti

Monica Colombera, Oriana Granato

È stata sottoscritta l’operazione di rifinanziamento green di importo massimo pari a Euro 398.000.000 a favore della società SPV Linea M4, concessionaria del Comune di Milano, per la costruzione e gestione della Linea M4 della Metropolitana di Milano, da parte di un pool di nove istituti finanziari composto da BPER Banca, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Succursale di Milano, Banco BPM, BNP Paribas Succursale Italia, CaixaBank Succursale in Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank Succursale di Milano, Intesa Sanpaolo e Société Générale Succursale di Milano.

Legance ha assistito il pool di banche finanziatrici negli aspetti relativi alla revisione dei termini della Convenzione di Concessione e nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera, coadiuvata dal counsel Alfredo Fabbricatore e dalle associate Alessia Lamedica e Giulia Simili. I profili banking sono stati seguiti dal partner Antonio Siciliano con la managing associate Silvia Cecchini e l’associate Niccolò Milesi; gli aspetti giuspubblicistici della due diligence sono stati seguiti dal partner Filippo Pacciani con il senior associate Francesco Mataluni mentre quelli fiscali dal senior counsel Francesco Di Bari.

EY Studio Legale Tributario ha assistito la concessionaria SPV Linea 4 nella negoziazione della documentazione finanziaria nonché nella negoziazione con il Comune di Milano dei nuovi termini della Convenzione di Concessione con un team multidisciplinare guidato dalla partner Oriana Granato e composto dalle senior associates Valeria Baronchelli (per gli aspetti corporate e banking) e Chiara Donadi (per gli aspetti giuspubblicistici) e dal junior associate Giovanni Maria Fraschini.

Chiomenti ha assistito il Comune di Milano - nella sua qualità di concedente e principale azionista della società di progetto insieme ad A.T.M. - in qualità di advisor legale, con un team multidisciplinare guidato dai partner Marco Cerritelli e Filippo Brunetti, affiancati nell’incarico dal counsel Alfredo Vitale e dall’associate Chiara Tortorella (per gli aspetti giuspubblicistici) insieme agli associate Giulia Alessio e Lorenzo Forleo (per i profili connessi agli aspetti finanziari), affiancando l’amministrazione sia in relazione al financial rebalance della concessione che alla contrattualistica.

KPMG ha assistito il Comune di Milano in qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal partner Silvio Falcone e composto dal director Daniele Trusiani e dall’associate Luca Giacarri.

Per Atm gli aspetti legali sono stati curati da Micaela Vescia, direttore affari legali e societari, con Alessandra Gilio, responsabile consulenza corporate e operazioni straordinarie e gli aspetti economico-finanziari da Patrizia Samoggia, direttore amministrazione finanza e controllo, mentre per Metro 4 gli aspetti legali sono stati curati da Erika Salvatore e gli aspetti economico-finanziari Federica Caimi.

La struttura finanziaria concordata permette il conseguimento di vantaggi sia per la Società, in termini di minor costo medio del debito e di allungamento del piano di rimborso, sia per il concedente in termini di risparmio sui canoni di concessione destinati alla Concessionaria nonchè per i soci in termini di crescita del ritorno sull’investimento e dell’enterprise value della società. L’operazione consente inoltre la liberazione dei precedenti impegni di garanzia sull’opera forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per 276 milioni di euro.