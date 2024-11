IL RUOLO DELLA COMMISSIONE - La delega di potere alla Commissione consente l'adozione di atti legislativi

La delega di potere consente alla Commissione di adottare atti delegati in aree specifiche, mantenendo una certa flessibilità nell'implementazione e nell'aggiornamento delle normative. La procedura di comitato coinvolge rappresentanti degli Stati membri che collaborano con la Commissione per garantire che le decisioni prese siano ben ponderate e condivise. Questa struttura assicura che vi sia un equilibrio tra l'efficacia decisionale e il controllo democratico, permettendo una governance efficace dell'intelligenza artificiale nell'Unione europea.

