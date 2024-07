IL RUOLO DEL PM - L’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a pena di nullità

Il ruolo del pubblico ministero nella procedura Ads e specificatamente il suo intervento nel procedimento giurisdizionale, pur non essendo “prescritto” dalla legge, è da considerarsi obbligatorio in base al fatto che il Procuratore è una delle figure titolari della legittimazione attiva a proporre l’istanza di applicazione dell’amministrazione di sostegno. Tale titolarità determina l’obbligatorio coinvolgimento del Pm in applicazione di quanto dispone l’articolo 70, comma 1, n. 1, del Codice di procedura civile dove stabilisce che egli debba intervenire - a pena di nullità rilevabile d’ufficio - nelle cause che egli stesso può proporre. Infatti, il Pm può proporre ricorso per la nomina dell’amministratore a sostegno di persona disabile quando venga a conoscenza di una situazione meritevole di tutela