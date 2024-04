Il “semplice” bonifico genitore-figlio non è di per sé sottoposto a imposta

Fisco - Tributi erariali indiretti - Imposta di successione e donazione - Articolo 56-bis, comma 1, Dlgs n. 346 del 1990 - Liberalità diverse dalle donazioni - Soggezione a imposta di donazione - Esenzione dall’obbligo di registrazione - Irrilevanza - Condizioni - Dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi - Valore dell’attribuzione - Rilevanza. (Cc, articolo 769; decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 56-bis)



In tema di imposta sulle donazioni, l’articolo 56-bis, comma 1, del Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato a un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’articolo 769 Cc, e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap) (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 Cpc). (M. Fin.)