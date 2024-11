IL SETTORE GIUSTIZIA - Nei tribunali la decisione sui casi non può prescindere dall'uomo

Una seconda riflessione riguarda lo stesso concetto di Giustizia. Per essere "giusta" la giustizia deve essere innanzitutto "umana". Si discorre spesso di "giudice robot". Ad avviso di molti, però, l'intelligenza artificiale non può occupare lo spazio del momento decisorio che è dedicato all'essere umano.

Come noto, la proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale è stata presentata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021.

Genesi e negoziato

L'obiettivo del Legislatore europeo era quello di introdurre, per la prima volta in Europa, una "legge sull'intelligenza artificiale" ossia un «artificial intelligence act» (in breve, identificabile con l'acronimo di lingua inglese AIA, sintesi di AI Act). Questa specifica denominazione ha, quindi, un valore quasi identitario. Nella versione...