Il supercondominio: le norme applicabili al condominio di condomìni

la QUESTIONE

Come funziona l’assemblea in caso di supercondominio? E in generale la gestione delle spese? Cosa succede in caso di supercondominio minimo?

Costituzione del supercondominio

Il termine “supercondominio” non è stato usato dal legislatore della riforma, ma in dottrina e in giurisprudenza si legge ormai di frequente. Per supercondominio si intende la realtà in cui vi sono più edifici che hanno in comune la proprietà di una serie di beni, funzionalmente collegati alle proprietà esclusive. Ma quando e come si...