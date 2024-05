Il titolo di avvocato non equivale a quello di specializzato alle professioni legali

Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 8767/2024) possedere l’abilitazione all’esercizio della professione forense, persino presso le giurisdizioni superiori, non equivale ai fini di un concorso pubblico, all’aver frequentato una Scuola di Specializzazione per le professioni legali. Per il giudice amministrativo in tali circostanze non sarebbe applicabile il consolidato principio dell’”assorbimento” secondo cui possedere un titolo di studio superiore equivale a possedere anche quello inferiore: come nei...

