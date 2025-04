Illecito il trattamento di dati sanitari “In chiaro” per finalità di stratificazione statistica non necessaria

Privacy - Dati sanitari “in chiaro” - Trattamento da parte di soggetti autorizzati - Trattamento mediante algoritmo di pseudonimizzazione - Finalità di stratificazione statistica non necessaria - Illegittimità del trattamento - Fattispecie relativa a trattamento dati in chiaro per creazione elenchi di pazienti vulnerabili per gestione del rischio Covid 19

Legittima la sanzione del Garante della privacy irrogata nei confronti di ente pubblico sanitario regionale per illecito trattamento...