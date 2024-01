Illva Saronno Holding entra nel capitale di Albedo: BonelliErede e Carbone D’Angelo Portale Purpura gli advisor

Gianfranco Veneziano, Niccolo Ghizzani, Angelica Morandini

Illva Saronno Holding, multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e leader nel mondo degli alcolici, continua la sua strategia di ampliamento del proprio portafoglio attraverso l’investimento nel capitale sociale di Albedo S.r.l., distilleria artigianale produttrice del whisky italiano “Strada Ferrata”.

Illva Saronno Holding è stata assistita da BonelliErede, che ha agito con un team composto da Gianfranco Veneziano, Niccolò Ghizzani e Angelica Morandini per gli aspetti corporate e da Vittorio Pomarici e Claudia Numerati per gli aspetti labour. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di beLab composto da Michel Miccoli e Nicolò Vallefuoco.

Ad assistere Albedo è stato un team di professionisti di Carbone D’Angelo Portale Purpura, composto da Claudio Frigeni, Luca Purpura e Antonio Cacciato.