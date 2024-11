Infortunio sul lavoro e responsabilità dei componenti del Cda

Lavoro - Prevenzione infortuni - Società di capitali - Componenti del consiglio di amministrazione - Responsabilità – Sussistenza – Dovere di vigilanza e gestione del rischio

Nelle società di capitali, gli obblighi a carico del datore di lavoro inerenti la prevenzione degli infortuni gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione anche in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 cod. civ. e di deleghe di funzioni ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 se, come nel...