Il 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due schemi di decreto legislativo che danno attuazione alla legge 23 settembre 2025, n. 132 e completano, sul piano interno, l’adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act. Non sono ancora testi definitivi ma dovranno passare dal vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti, nella finestra residua che il termine di delega, fissato al 10 ottobre ...

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