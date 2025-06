Iscrivibilità nel casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto

Casellario giudiziale - Iscrizioni e certificazioni - Provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Funzione di memorizzazione della loro adozione - Esclusione dalla richiesta di certificati.

L’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non costituisce un effettivo pregiudizio che l’indagato ha interesse ad evitare, poiché l’esclusione dei provvedimenti che dichiarano la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen...