Contestazioni al verbale di accertamento limitate a circostanze di fatto non attestate nel verbale

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento - Contestazione - Piena prova fino a querela di falso

Nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento, che constati l’esistenza di violazioni del codice della strada, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. ...