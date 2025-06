Decorrenza del termine biennale per la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Procedimento - Proposizione della domanda - Termini - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. - Decorrenza nel caso di intervenuta impugnazione della sentenza, dichiarata inammissibile perché tardiva - Indicazione.

Il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta...