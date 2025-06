Delibere di lavori condominiali di notevole entità e maggioranza richiesta

Condominio - Lavori condominiali - Delibera dell’assemblea condominiale - Maggioranza degli intervenuti - Metà del valore dell’edificio

In tema di condominio, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all’iniziativa dell’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condòmini ex articolo 1133 Codice civile, ed atti di amministrazione straordinaria, riposa sulla «normalità» dell’atto di gestione. Pertanto gli atti implicanti spese che...