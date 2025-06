La responsabilità penale in capo all’amministratore di condominio per infortunio occorso al prestatore d’opera

Infortuni sul lavoro - Appalto di lavori in condominio - Morte del prestatore d’opera -Amministratore di condominio - Giudizio di penale responsabilità.

In tema di penale responsabilità in capo all’amministratore di condominio per infortunio occorso al prestatore d’opera, l’amministratore che concluda un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere - ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali...