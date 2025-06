Giovannelli e associati ed Eversheds Sutherland nel Deal tra QCP Quantum Capital Partners e Petronas per l’acquisizione di Arexons S.P.A.

Alessandro Vischi, Pasquale Marini

QCP Quantum Capital Partners (QCP) - un gestore di fondi tedesco, che ha lanciato con successo il suo terzo fondo Quantum QCP Opportunity Fund III GmbH & Co. KG nell’agosto 2024 - ha completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Arexons S.p.A. da PETRONAS Lubricants Italy S.p.A., una società interamente detenuta da PETRONAS Lubricants International.

Arexons, un punto di riferimento nel settore della cura e manutenzione dell’auto, è noto per le sue soluzioni all’avanguardia e prodotti leader di mercato, tra cui lubrificanti, detergenti e prodotti per la manutenzione automobilistica. L’ingresso di QCP rappresenta un’importante leva per consolidare la crescita di Arexons e incrementare il valore generato per clienti e partner.

QCP Quantum Capital Partners è stata assistita da Giovannelli e Associati con un team multipractice guidato dai partner Pasquale Marini e Francesco Peruffo, dalla senior associate Serena Germani e dall’associate Laura Giugiario per gli aspetti corporate/M&A, dal partner Valerio Fontanesi e dagli associate Massimo Giordano e Rosa Maria Moschella per gli aspetti di diritto bancario e dal partner Giorgio Vaselli e dall’associate Lorenzo Mazzocconi per gli aspetti fiscali.

PETRONAS Lubricants Italy S.p.A. è stata assistita da Eversheds Sutherland con un team multidisciplinare coordinato dal partner Alessandro Vischi. Il team corporate/M&A è stato guidato dallo stesso Alessandro Vischi e composto dal principal associate Tommaso Aggio, dal senior associate Giovan Battista Biondo, nonché dalle trainee Elena Gangal e Francesca Schiavone.

Hanno inoltre contribuito all’operazione i team di Valentina Pomares per gli aspetti giuslavoristici, Renato Fiumalbi per gli aspetti relativi al contenzioso, Beatrice Bigonzi per gli aspetti di proprietà intellettuale, Giuseppe La Rosa per il diritto amministrativo e ambientale, Giuseppe Celli per le tematiche real estate, Massimo Maioletti per gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, Alessandro Greco per l’antitrust, nonché Gabriele Pignatti Morano per gli aspetti ESG e 231.