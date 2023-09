Italia condannata per violazione del diritto di visita fra padre e figli di Marina Castellaneta

A un genitore è stata negata la possibilità, riconosciuta dal tribunale, di vedere i figli









Il diritto di visita è stato accordato dai tribunali nazionali, ma un padre, per l’opposizione della ex moglie e l’inerzia delle autorità competenti, non ha potuto esercitarlo. Con una sicura violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sia a suo danno sia dei due figli.

Lo ha accertato la Corte di Strasburgo che, con la sentenza depositata ieri (A. e altri, ricorso 17791/22) ha condannato l’Italia, evidenziando...