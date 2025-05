Iva: la detrazione non è legata alla quantificazione delle operazioni effettuate

Ai fini Iva e in particolare per quanto concerne le modalità di detrazione dell’imposta non rileva esclusivamente l’ammontare delle operazioni imponibili (calcolate, peraltro dalle Entrate con l’invio dei questionari). Per le società non ci deve essere, quindi, una precisa quantificazione delle operazioni per avere diritto alla detrazione.

La Cassazione e le norme Ue

La Cassazione (ordinanza n. 13598/25) ha chiarito, che la qualità di soggetto passivo ai fini della detrazione Iva, è riconosciuta, ai sensi dell...