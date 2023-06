K&L Gates insieme a Vitesco Technologies nella cessione di Vitesco Technologies Italy S.r.l. al gruppo Punch

Giampaolo Salsi e Bruno Vascellari









Lo studio legale K&L Gates ha assistito Vitesco Technologies, gruppo automotive quotato in Germania, nella cessione dell'intero capitale sociale di Vitesco Technologies Italy S.r.l. al gruppo belga Punch. Vitesco Technologies Italy S.r.l. sviluppa, produce e distribuisce iniettori di carburante, sistemi di distribuzione del carburante e sistemi di post-trattamento dei gas di scarico per motori a benzina e occupa circa 900 dipendenti.



Per K&L Gates ha agito un team internazionale guidato dal managing partner della sede di Milano, Giampaolo Salsi (in foto a sinistra) insieme al counsel Bruno Vascellari (in foto a destra) e al trainee Lorenzo Fidanza per gli aspetti Corporate, nonché dal partner Vittorio Salvadori di Wiesenhoff per gli aspetti Corporate Tax. Il team tedesco è stato coordinato dal partner Thomas Lappe per gli aspetti Corporate e ha visto la collaborazione dei partner Thomas Nietsch (Technology Transactions, Berlino), Bastian Bongertz (Corporate, Francoforte), Wilhelm Hartung (Corporate, Francoforte). Per gli aspetti Antitrust è intervenuto il partner Francesco Carloni della sede di Bruxelles, coadiuvato dall'associate Stefano Prinzivalli Castelli.



Il perfezionamento dell'operazione è soggetto alle consuete approvazioni di legge.