L’Università degli Studi La Sapienza e ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani presentano la conferenza internazionale dal titolo “ L’adempimento collaborativo per le grandi imprese: Situazione europea e prospettiva italiana ”.

Durante l’evento si affronterà il tema della situazione europea e la prospettiva italiana, riguardo la Cooperative Compliance come strumento generale e il progetto ETACA per le grandi imprese. Si discuterà degli accordi tariffari Tranfer nel contesto di conformità cooperativa e del campo di applicazione e del ruolo della protezione delle sanzioni nella conformità fiscale, osservando la via svizzera per il rispetto delle norme fiscali, l’adempimento dell’imposta sulle società in Liechtenstein con focus sulla posizione della normativa UE in materia di conformità fiscale delle cooperative.

Nel pomeriggio si discuterà della trasparenza e della cooperazione nell’adempimento collaborativo e dei requisiti del sistema di controllo del rischio fiscale. Si analizzerà quindi il principio del contraddittorio nella interlocuzione costante e preventiva con l’Amministrazione finanziaria e l’adempimento collaborativo e la tutela dell’affidamento. Sarà infine trattato il tema della riduzione delle sanzioni e la protezione penale del Tax Risk Management oltre che l’accertamento tributario e l’adempimento collaborativo.

Il convegno avrà luogo a Roma il prossimo 16 febbraio dalle 9,00 alle 18,30 presso il Centro Congressi dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, in Via Salaria n. 113.

SCOPRI DI PIÙ

Segreteria organizzativa: master-pti@uniroma1.it

Media Partner il Gruppo 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA