L’ARRETRATO E APPLICAZIONE MAGISTRATI - Premi e incarichi extradistretto per abbattere i ritardi nel civile

In sede di conversione del DL n. 19/24 il Legislatore, accanto all’originario art. 23 che prevede incentivi per gli uffici giudiziari per la riduzione dei procedimenti civili pendenti, ha introdotto l’importante art. 23 bis che, in modo del tutto innovativo, ha disciplinato la possibilità di ricorrere ad applicazioni extra distrettuali di magistrati al fine di conseguire l’obiettivo dell’abbattimento dell’arretrato civile e prevedendo incentivi quale punteggio aggiuntivo ai fini degli scatti di anzianità e specifica indennità.