L'assoluzione penale da maltrattamenti non elimina la decadenza della responsabilità genitoriale di Mirko Martini

Link utili Responsabilità genitoriale revocabile sulla base delle intercettazioni ambientali Francesco Machina Grifeo Norme & Tributi Plus Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'assoluzione penale dal reato di maltrattamenti in famiglia non crea un automatico proscioglimento dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma al contrario essendo presenti tutti gli elementi tipici di una condotta violenta all'interno dell'ambiente domestico viene confermata la perdita della responsabilità. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 14 agosto 2023, n. 24626.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione di responsabilità...