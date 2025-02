L’Attestazione di Sostenibilità: quadro normativo e figure professionali autorizzate

La Determinazione RGS n. 23/2025, in attuazione delD.Lgs. 39/2010 art. 2, definisce il quadro normativo per l’identificazione e la regolamentazione delle figure professionali autorizzate all’attestazione delle informazioni di sostenibilità. Tale attestazione, obbligatoria per gli enti di interesse pubblico e le imprese di grandi dimensioni a partire dal 1° gennaio 2025, richiede specifiche competenze professionali e il rispetto di rigorosi standard di indipendenza.

Il quadro normativo identifica ...