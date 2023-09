L'avvocato d'ufficio non paga i diritti di copia per recuperare i propri crediti di Marina Crisafi









L'avvocato d'ufficio non è tenuto al versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali, purchè non si tratti di atti precontenziosi e/o stragiudiziali. È quanto ha chiarito via Arenula tramite il canale Filodiretto, rispondendo al quesito posto dal presidente della Corte d'appello di Napoli.



Il quesito

In particolare, la Corte chiedeva di chiarire se "il difensore di ufficio dell'indagato, dell'imputato o del condannato inadempienti nel processo penale, che chieda il rilascio...