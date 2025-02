L’evoluzione delle causali del contratto a termine

la QUESTIONE

Come sono mutate la causali legittimanti l’apposizione del termine al rapporto di lavoro? Come è regolato il meccanismo di individuazione delle causali giustificatrici? Quale spazio operativo e temporale è residuato in capo all’autonomia pattizia individuale? Come sono state modificate le tutele rimediali adottate per le ipotesi di abuso dei contratti a tempo determinato?