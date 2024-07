L’INABILITAZIONE - Iter accelerato con la “Cartabia”, ora le decisioni al giudice tutelare

L’inabilitazione è lo stato giudizialmente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne, che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi economici. L’inabilitato ha una capacità di agire limitata agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione, nonché agli atti concernenti rapporti non patrimoniali, salvo specifiche eccezioni. L’assistenza legale è richiesta se l’inabilitato debba stare in giudizio, attore o convenuto in cause di carattere patrimoniale o debba compiere atti di straordinaria amministrazione, o quelli che mettono a rischio l’integrità patrimoniale del soggetto