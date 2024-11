L’inammissibilità del concordato semplificato pregiudica quello in bianco

Il concordato semplificato (articolo 25 sexies del Codice della crisi) costituisce il paracadute di riserva (si veda il Sole 24 Ore del 22 ottobre 2024) a disposizione dell’imprenditore in caso di insuccesso della composizione negoziata; nel qual caso – come si è osservato (si veda il Sole 24 Ore del 5 novembre 2024) – è preclusa la possibilità di procedere alla redazione di un piano che contempli la continuità aziendale, ove non sia stato possibile attuare detto piano precedentemente. La giurisprudenza...