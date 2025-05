L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può anche essere implicita

La istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento, non esigendo la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo . Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con l’ordinanza 19 marzo...

