L'ISTITUTO DELL'ESDEBITAZIONE - Requisiti rigidi per avere il beneficio, la disciplina può essere migliorata

Le novelle sull'esdebitazione sono volte ad adattare la disciplina dell'istituto alle peculiarità, da un lato della liquidazione giudiziale, dall'altro della liquidazione controllata.

Le novità in materia di esdebitazione

L'articolo 42, comma 1, modificando l'articolo 279, comma 1 (Condizioni temporali di accesso), stabilisce che per il beneficio dell'esdebitazione occorre che ricorrano le condizioni previste: - non solo dall'articolo 280 per la liquidazione giudiziale, ma anche quelle dettate dall'articolo 282, comma 2, per la liquidazione...