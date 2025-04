L2 Value con Syngenta nella vendita di Grabi Chemical

Leopoldo Giannini

L2 Value, con un team guidato da Leopoldo Giannini (nella foto), insieme al team interno di Syngenta, guidato da Andreea Popa (Head of Commercial and Business Development for Biologicals and Seedcare) e da Daniela Giorgino (Head of Legal for Biologicals and Seedcare), ha assistito Syngenta, gruppo elvetico leader mondiale nel settore dell’agro-industria, nella vendita a Olisticagro (società controllata dall’imprenditore Moreno Grasselli) - assistita da Studio RGA, con Michela Guarneri - dell’intero capitale sociale di Grabi Chemical, azienda leader nella produzione di microelementi chelati, complessati e altre specialità nutrizionali, che opera in ambito business to business, presente in circa 40 paesi nel mondo.