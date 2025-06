LA CONVERSIONE DEL DL CATASTROFI - LE NOVITÀ - Per gli indennizzi ai non proprietari vale il criterio del lucro cessante

L'importo spettante all'imprenditore non proprietario, anche se non di poco conto, in quanto parametrato a poco meno delle metà del totale dell'indennizzo spettante al proprietario, potrebbe comunque rilevarsi insufficiente a ristorare il danno subito

Il 21 maggio scorso è stato approvato il disegno di legge (Ddl n. 1482) di conversione del decreto legge 31 marzo 2025 n. 39 «Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali» (per un analisi del testo originario del provvedimento d'urgenza si veda «Obbligo di assicurarsi contro i rischi catastrofali: ulteriore differimento per le imprese non grandi», in «Guida al Diritto» n. 15/2025, pagine 36 e seguenti). Da tale approvazione è conseguita la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale...