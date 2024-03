La Corte Ue chiarisce quando il luogo in cui si concretizza il danno è quello della consegna all’acquirente

Responsabilità e risarcimento - Responsabilità civile derivante da fatto illecito - Individuazione del giudice competente - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Contratto di vendita concluso in uno Stato membro diverso da quello della sede del costruttore - Consegna e utilizzo nello Stato membro di residenza dell’acquirente. (Regolamento n. 1215/2012, articolo 7)



L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito l’oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, si colloca in quest’ultimo Stato membro.