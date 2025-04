LA LEGGE SUL COLLEGIO SINDACALE - LE NOVITÀ - I COMMENTI - Circoscritta l'entità del risarcimento in caso di violazione dei propri doveri

Giunge così a compimento il percorso legislativo della proposta di leggepresentata il 4 luglio 2023 (Atto Camera n. 1276), approvata dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2024 ed in via definitiva dal Senato (Atto n. 1155) il 12 marzo 2025, sulla scorta delle forti istanze emerse in seno agli Organismi professionali (in particolare del Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili), volte a incidere sulla disciplina della responsabilità dei sindaci prevista dall'articolo 2407 del codice civile.