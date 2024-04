LA LEGGE SUI MERCATI DEI CAPITALI - IL TESTO - Società quotate: semplificate le partecipazioni alle assemblee

È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 60 del 12 marzo 2024, la legge 5 marzo 2024 n. 21, che reca «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti»