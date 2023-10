La mancata querela di falso contro una seconda dichiarazione dei redditi rende la revocazione inutile di Giampaolo Piagnerelli

Infatti per giustificare l’istituto è necessario che il contribuente si sia trovato nell’impossibilità incolpevole di produrre documenti decisivi nel giudizio di merito, ma così non è stato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







«Per giustificare la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità, incolpevole, di produrre i documenti decisivi nel giudizio di merito. L’onere di dimostrare che, fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore, incombe su chi agisce in revocazione. Pertanto, anche l’onere della...